PF faz busca e apreensão nas dependências da Eldorado em Três Lagoas

A produtora de celulose de eucalipto Eldorado, do grupo J&F Investimentos, do empresário Wesley Batista, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 11, confirmou nesta tarde a empresa à reportagem.

Segundo a empresa, a Polícia Federal realizou busca e apreensão em suas dependências em Três Lagoas nesta manhã. A companhia diz ainda que está segura de que a questão será esclarecida e afirma que todas as suas atividades são realizadas dentro da legalidade. "A empresa se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais", diz por meio de nota.

As ações fazem parte da Operação Máquinas de Lama, deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria-Geral da União com o objetivo de desarticular organização suspeita de lavagem de dinheiro e de fraudes em licitações no Estado do Mato Grosso do Sul, informa o site da Receita Federal.

A operação é considerada a 4ª fase da Operação Lama Asfáltica (deflagrada em 9/7/2015). No decorrer das investigações, iniciadas em 2013, foi constatada a existência de um grupo que, com a utilização de empresas em nome próprio e de terceiros, desviavam recursos públicos a partir do superfaturamento de obras contratadas pela administração pública mediante fraudes a licitações e corrupção de servidores públicos.

Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã de hoje, 32 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de condução coercitiva nos municípios de Campo Grande, Porto Murtinho, Nioaque, Três Lagoas (MS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Foram decretados também o bloqueio de bens dos investigados e medida restritiva de direito em relação a um dos investigados. Participam das ações 24 auditores-fiscais e 15 analistas-tributários da Receita Federal, 270 policiais federais e 30 servidores da Controladoria-Geral da União.

Veja Também

Comentários