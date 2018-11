PF dará entrevista coletiva sobre prisão de Pezão às 9h no Rio

A Polícia Federal dará entrevista coletiva, no Rio, às 9 horas, para detalhar a Operação Boca de Lobo, mais uma fase do braço da Lava Jato no Rio.

O governador do Estado, Luiz Fernando Pezão (MDB), chegou preso pouco antes das 8 horas à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), no Centro da capital.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também concederá entrevista coletiva à imprensa às 9h, em Brasília, sobre a operação da Polícia Federal que prendeu o governador do Rio.

Segundo a PF, a operação, cujas investigações começaram em julho, tem "a finalidade de reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro". Além da PF, participam da investigação o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal (RFB).

Na Operação Boca de Lobo, 150 policiais federais estão nas ruas para cumprir 39 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos Estados do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda e Bom Jardim) e Minas Gerais (Juiz de Fora), sendo nove mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão.