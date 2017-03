PF cumpre mandado de condução coercitiva no Rio contra presidente da Alerj

Policiais Federais cumprem hoje (29) um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani. Também estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão contra integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ).

Os mandados de prisão são resultado das investigações da Operação Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, os agentes estão nas ruas para cumprir os mandados desde às 6h de hoje (29). A operação tem o nome de Quinto da Coroa, uma referência a um imposto cobrado por Portugal dos mineradores de ouro no período do Brasil colônia.

