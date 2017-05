PF cumpre mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Rocha Loures

A Polícia Federal (PF) seguia pouco depois das 8h desta quinta-feira, 18, cumprindo mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). Uma barreira de policiais legislativos impedia o acesso dos jornalistas ao oitavo andar do anexo quatro da Câmara dos Deputados.

O gabinete do parlamentar é vizinho aos gabinetes do líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), do deputado Mauro Lopes (PMDB-MG) e do oposicionista Chico Alencar (PSOL-RJ). Não havia no horário nenhum funcionário do deputado no local. A polícia legislativa teve que abrir o gabinete para o cumprimento da ordem judicial.

Veja Também

Comentários