PF apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo com auditores da Receita

ECONOMIA ANP corrige mês do último recorde de produção de petróleo

ECONOMIA Senadores retiram R$ 133,2 bi do impacto da reforma da Previdência no 1º turno

Jogos Escolares cresce 100% em três anos e pode ser a porta de entrada para jovens no esporte

INTERNACIONAL Coreia do Norte testa míssil lançado de submarino

ECONOMIA Nos EUA, GM vende mais veículos no 3º TRI, Fiat tem estabilidade e Ford, queda

ESPORTE Torcedores do Botafogo invadem treino para cobrar atletas e conversam com Barroca

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados