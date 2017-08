PF apreende armas e esmeraldas na operação contra ex-secretário de Paes

Armas de grosso calibre, esmeraldas, sacos de dinheiro e obras de arte foram apreendidos na Operação Rio 40 Graus - deflagrada nesta quinta-feira, 3 - que pôs na cadeia o ex-secretário de Obras do município do Rio de Janeiro Alexandre Pinto. Ele é alvo de investigação sobre suposto pagamento de propina nas obras do BRT Transcarioca e de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá. Segundo a investigação, a propina solicitada às empreiteiras alcançou R$ 27 milhões na Transcarioca e pouco mais de R$ 9 milhões na Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá.

Em balanço, a PF relata que, além das apreensões, foram cumpridos todos os nove mandados de prisão preventiva, um de encarceramento temporário, dois de condução coercitiva e 17 de busca e apreensão autorizados pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio. A PF não revelou os locais onde o armamento, o dinheiro e as pedras preciosas foram encontradas.

O Ministério Público Federal narra que "o esquema de cobrança de propinas comandado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no Rio de Janeiro, com desvio de recursos das obras bilionárias realizadas no Estado, funcionava tanto na estrutura do Estado do Rio de Janeiro, comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, com participação de secretários de Estado como Hudson Braga e Wilson Carlos, assim como na Prefeitura do Rio, também comandada pelos membros do PMDB, com a participação do Secretário Municipal de Obras Alexandre Pinto da Silva".

Veja Também

Comentários