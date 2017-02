Pezão se reúne com Temer antes de participar da audiência de conciliação no STF

Antes de participar de audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, teve uma reunião, às 11 horas, com o presidente Michel Temer no Planalto. O encontro foi incluído pela assessoria de imprensa do Planalto.

Agora à tarde, o ministro do STF, Luiz Fux, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúnem para tentar uma conciliação entre o governo do Rio e a União na ação em que o Estado pede a antecipação dos termos do acordo de recuperação fiscal firmado com a União.

Outro compromisso incluído na agenda de Temer foi uma reunião com o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP). Próximo a Temer, Baleia tem sido pressionado por peemedebistas da Câmara a exigir um ministério para a bancada, que se sente desprestigiada desde a queda, em novembro, do então ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima.

Na semana passada, Baleia disse que a maioria da bancada não quer o Ministério da Justiça e prefere ocupar a liderança do governo na Casa, hoje comandada por André Moura (SE), do nanico PSC, ou ter um ministério com capilaridade, em que possam fazer ações para atender as bases eleitorais. O assunto do encontro de Temer e Baleia não foi divulgado. Contudo, a bancada de Minas, com 55 deputados, quer emplacar o deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) no cargo de ministro da Justiça, vago desde a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal.

