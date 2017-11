Pezão: RJ usará todo o dinheiro de empréstimo para quitar salários de servidores

O estado do Rio de Janeiro usará integralmente os recursos do empréstimo de R$ 2,9 bilhões do banco BNP Paribas para regularizar os salários dos funcionários ativos, inativos e pensionistas até o fim do mês, disse hoje (2) o governador Luiz Fernando Pezão. Ele deu as informações em entrevistas para emissoras locais de rádio.

Segundo Pezão, agora há um prazo legal para que sejam apresentados recursos ao leilão de empréstimo para o estado, realizado ontem (1º). Na próxima semana, o governador vai a Brasília para acelerar os trâmites burocráticos para liberar os recursos. “Quero muito chegar ao fim de novembro com todos os salários em dia”, externou o governador. Ele destacou que o empréstimo será utilizado integralmente para quitar os pagamentos ao funcionalismo.

Pezão comentou ainda a interpelação judicial que a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro da Justiça, Torquato Jardim, preste esclarecimentos sobre as acusações feitas contra a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Segundo o governador, todos os indícios têm de ser comprovados. “Não é possível deixar uma corporação com 49 mil policiais sob suspeita. Isso precisa ser esclarecido não só para a Polícia Militar, mas para toda a população”, declarou.