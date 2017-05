Petrobras vai à Justiça por área ocupada pelo MST no Espírito Santo

A Petrobras entrou com ação de reintegração de posse, nesta terça-feira, 16, contra um grupo de famílias do Movimento dos Sem-Terra (MST) que ocupa, desde a segunda-feira uma área destinada à construção do Complexo Gas-Químico de Palhal, no distrito de Bebedouro, zona rural de Linhares, no Espírito Santo. Cerca de 40 militantes montaram acampamento na propriedade de 415 mil hectares.

A Petrobras informou que aguarda um posicionamento da Justiça estadual para adotar as providências cabíveis. A área foi desapropriada pelo governo do Estado e cedida à estatal para a construção de um complexo que produziria fertilizantes nitrogenados, metanol e outros produtos atualmente importados. O projeto não saiu do papel.

Em nota, o MST informou que a área está abandonada há cinco anos e o movimento quer sua destinação à reforma agrária. Essa é a terceira vez que a mesma propriedade é invadida por militantes do movimento nos últimos anos. Nas ocupações anteriores, a Justiça deu liminar de reintegração de posse à Petrobras.

