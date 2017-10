Pessoas com câncer e renais crônicos passam a ter direito a tarifa social de água e esgoto

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (17), em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Chiquinho Telles (PSD), que garante a aplicação da tarifa social sobre os serviços públicos de abastecimento de água e saneamento sanitário para as pessoas com câncer e renais crônicos.

Para o parlamentar, a aplicação da lei terá um grande impacto social. “Esta lei de minha autoria tem como objetivo maior minimizar as dificuldades das pessoas de baixa renda que sofrem com sérias enfermidades como o câncer e doença renal crônica. A instituição da tarifa social vai melhorar a qualidade de vida desses beneficiários”, considerou Chiquinho Telles.

Conforme a Lei, será concedido o benefício somente àqueles que possuírem um único imóvel, destinado exclusivamente a sua moradia, com renda familiar de até dois salários mínimos. O consumo de água não poderá ultrapassar 20m³.

Tudo que vem ao encontro de ajudar pessoas que enfrentam doenças graves, defendeu Chiquinho Telles, é de extrema importância. “No caso das pessoas com câncer e renais crônicos, é mais que justo que amenizemos gastos gerados pela prestação de serviços públicos, visto que essas pessoas ficam muito debilitadas e têm o seu orçamento comprometido devido ao oneroso custo do tratamento”, considerou.