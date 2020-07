Pesquisa revela aprovação de 98% da população a prefeito

Pedro Caravina não é candidato à reeleição - DIVULGAÇÃO

O prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), aparece em pesquisa de satisfação com 98% de aprovação pela população local. O levantamento foi realizado pela London Pesquisas com eleitores do município e foi realizada nos dia 3 de julho, sexta-feira, com 317 pessoas. Caravina, que é delegado de Polícia, também é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Ele não é candidato à reeleição.

Em uma outra pesquisa feita em novembro de 2019, Caravina tinha 90.50% de aceitação popular, uma alta de quase 8 pontos percentuais em 7 meses.

Os entrevistados foram questionados se uma maneira geral se aprovavam e desaprovavam a administração do prefeito Caravina em Bataguassu.



Dos entrevistados, 98, 42% disseram que aprovam o atual gestor, contra 0,95% que desaprovam. 0,63% não opinaram.



" Essa aprovação é motivo de satisfação e sentimento de dever cumprido, mostrando que administração segue no caminho certo. Administramos para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e humano; e a melhoria da qualidade de vida dos bataguassuenses. Deixamos a cidade preparada para os próximos investimentos " contou o prefeito ao jornal Cenário MS, a pouco menos de seis meses para o fim do seu mandato.



A pesquisa ainda indagou os eleitores sobre as ações da administração Caravina em relação a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).



Os números demostram que 97,48% dos entrevistados aprovam a forma de enfrentamento da Covid-19, pelo Poder Executivo. Os que reprovam são apenas 1,26% e não souberam ou não quiseram opinar foram também 1,26%. Os levantamentos tem margem máxima de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.