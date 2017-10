'Pesquisa que inclui meu nome, no fundo perde tempo', diz Moro sobre eleições

O juiz Sérgio Moro descartou, novamente, nesta segunda-feira, 2, que tenha alguma pretensão política. Ele afastou taxativamente a possibilidade de abandonar a toga para disputar a Presidência ou qualquer outro cargo eletivo em 2018.

"Eu já fiz afirmações categóricas sobre isso", rechaçou o juiz da Operação Lava Jato. "Não existe nenhuma expectativa. Acho que pesquisa que inclui meu nome, no fundo perde tempo."

Em São Paulo, durante almoço no hotel Fasano, Moro foi condecorado pela universidade americana Notre Dame com a mesma láurea já concedida à madre Teresa de Calcutá e a outros notáveis.

Após a solenidade, o juiz falou sobre a pesquisa DataFolha que o aponta como nome importante na disputa à Presidência no próximo ano - Moro empata com o ex-presidente Lula nas preferência do eleitorado.

"Não vai acontecer", disse Moro. "É simples assim. Não tem nenhuma expectativa de que isso aconteça. No momento eu tenho uma carreira profissional na magistratura. E pretendo persistir nessa carreira."

