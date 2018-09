Pesquisa Ibope confirma Reinaldo com 40% das intenções de voto

Governador Reinaldo Azambuja lidera pesquisa para reeleição ao Governo de MS - Foto: Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, tem grandes possibilidades de vencer as eleições no primeiro turno, segundo mostrou a pesquisa Ibope divulgada nessa segunda-feira (24).

Reinaldo contabiliza 40% das intenções de voto, contra 29% do segundo colocado, Juiz Odilon (PDT). Os outros candidatos tiveram os seguintes números: Junior Mochi (MDB): 5%; Humberto Amaducci (PT): 4%; João Alfredo (Psol): 2% e Marcelo Bluma (PV): 2%. Brancos e Nulos: 10% e não souberam e não responderam: 9%.

A pesquisa – com 95% de confiança e margem de erro de 3% - foi encomendada pela TV Morena, ouviu 812 eleitores entre 21 e 23 de setembro e foi realizada em 30 municípios.

Apesar do bom resultado, Reinaldo mostrou tranquilidade ao comentar os números. "É bom perceber que as pessoas reconhecem o trabalho que fizemos e, principalmente, que concordam em manter Mato Grosso do Sul nos trilhos, com responsabilidade. No entanto, pesquisa é apenas um retrato da realidade. A pesquisa que nos interessa, de fato, se dará nas urnas", afirmou.

A pesquisa está registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul): 03695/2018.