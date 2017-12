Pesquisa aponta vitória de Odilon em todos os cenários da eleição em MS

A pesquisa revela que, se as eleições fossem hoje, Odilon teria 32,50 % dos votos, contra 24,58 % do ex-governador André Puccinelli (PMDB) - Divulgação

Levantamento de intenção de voto feito pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda.(IPEMS), divulgado nesta terça-feira (19) pelo jornal Correio do Estado, aponta a vitória do pré-candidato do PDT, Juiz Odilon de Oliveira, na disputa pelo governo do estado, seja qual for o cenário político nas próximas eleições.



A pesquisa revela que, se as eleições fossem hoje, Odilon teria 32,50 % dos votos, contra 24,58 % do ex-governador André Puccinelli (PMDB), 23,17% do atual governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), 3,60 % do presidente da Caixa de Assistência aos Servidores (CASSEMS), Ricardo Ayache (PSB), 0,42 % do pré-candidato do PT, Humberto Amaducci e 0,22 % de Cláudio Sertão (PODEMOS). Nesse cenário, 11,64 % dos eleitores não votariam em nenhum desses nomes ou anulariam o voto e 3,88 não responderam ou se declararam indecisos. O IPEMS ouviu 2.285 eleitores entre os dias 9 e 17 de dezembro nos 79 municípios sul-mato-grossenses. A margem de erro é de 2,05 pontos percentuais para mais ou para menos.



No segundo cenário apresentado pelo IPEMS ao eleitor, onde o nome de André Puccinelli é substituído pelo do prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa, o Juiz Odilon cresce para 36,56%, Azambuja tem 32,37 % e Waldeli 4,83 %. Ricardo Ayache aparece com 3,83 %, Humberto Amaducci com 0,44 % e Cláudio Sertão 0,24%. Nesse caso, 13,34 % dos entrevistados declaram voto branco ou nulo e 8,9% estão indecisos.



A pesquisa aponta que, se o candidato do PMDB ao governo do estado for o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, o Juiz Odilon ganharia a eleição no primeiro turno. Neste cenário, ele receberia 44,9% dos votos, contra 5,25% de Mochi, 5,09 % de Ricardo Ayache, 0,52 de Amaducci e 0,26 de Cláudio Sertão.



O IPEMS simulou o confronto direto do pré-candidato do PDT com André e Azambuja. Na disputa com Puccinelli, Odilon seria o vencedor com 39,58 % dos votos, contra 32,40 % do ex-governador peemedebista. Enfrentando somente Reinaldo Azambuja (PSDB), o juiz teria a preferência de 39,37 % dos entrevistados, enquanto o tucano ficaria com 35,26%.