Perspectiva debate o impacto da mudança de rotinas impostas pelo isolamento social

A nova edição do Perspectiva não reuniu especialistas, mas jornalistas da Assembleia Legislativa para uma conversa sincera: com a chegada da pandemia, o quão foram impactadas nossas vidas? Viagens, trabalhos e outros planos agora hibernados aguardando que a crise encontre seu fim e o novo normal passe a existir.

Lívia Machado conversou com as jornalistas Evellyn Abelha, Marithê Cogo e Regiane Ribeiro. Os assuntos do bate-papo transitaram entre a importância do uso da máscara, as formas como buscamos informação verdadeira e o autocuidado praticado por cada um.

“Isso ajuda a aliviar um pouco da tensão e nos fortalece para, juntos, superarmos essa crise”, disse Evellyn, jornalista do site da ALEMS, após a entrevista. Ela acredita no poder que conversas como essa têm, já que “ouvir aquilo que o outro tem a dizer nos faz perceber que apesar de isolados, não estamos sozinhos”.

Jornalista da TV Assembleia, Marithê Cogo também crê na força que a troca de experiências possui enquanto o isolamento social é uma das práticas recomendadas para contenção da proliferação do novo coronavírus. “Tudo mudou tão inesperadamente, que debater o assunto nos traz um certo acalento e também informações necessárias para estarmos sempre atentos a cada novidade, até porque não seremos os mesmos depois do coronavírus”, defende.

Regiane Ribeiro, da Rádio Assembleia, pensa que a união é necessária para que todos sigam firmes até a retomada das rotinas. “Passar por este momento não está sendo fácil e ouvir relatos de outros colegas mostra que mesmos distantes estamos juntos nesta luta para que possamos voltar a nossa rotina, mesmo sabendo que muita coisa vai mudar”, reflete Regiane.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro Net, em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.