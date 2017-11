Personalidades serão homenageadas hoje com Prêmio Zumbi dos Palmares

Proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT), o evento tem a intenção de conscientizar a população sobre o combate à discriminação racial. - Divulgação

Lideranças reconhecidas pela atuação no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial em Mato Grosso do Sul serão homenageadas na noite desta segunda-feira (20), com o prêmio Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores símbolos da resistência negra a escravidão, à época do Brasil colonial, e que morreu no dia 20 de novembro de 1695.

Ao todo, 25 personalidades receberão a comenda das mãos dos deputados estaduais. A sessão solene terá início às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia da Assembleia Legislativa.

A data alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra foi instituída na Casa de Leis do Estado, por meio da Resolução 36/2009, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que atua fortemente no combate à discriminação racial.

“Embora a luta pelo fim do preconceito e pela igualdade racial seja diária e ainda haja muito a ser conquistado, temos sim que celebrar a data e homenagear àqueles que, diariamente, trabalham para que o racismo perca força não só no nosso Estado, mas em todo o Brasil. É também uma forma de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira", falou o parlamentar.

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei Federal 10.639/2003 e é celebrada no Brasil no dia 20 de novembro como forma de lembrar a morte de um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão, Zumbi dos Palmares.

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT-MS) concedeu na manhã desta segunda-feira, 20, importante entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias, transmitido simultaneamente para as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação.

O parlamentar sul-mato-grossense abordou sobre a solenidade que tenta resgatar a luta de personalidades contra o racismo, tanto que a medalha leva o nome de "Zumbi dos Palmares", que foi um dos maiores símbolos da resistência negra a escravidão, na época do Brasil Colonial.

Amarildo Cruz é natural de Presidente Epitácio (SP), cidade próxima ao município de Bataguassu (MS) e localizada às margens do Rio Paraná, região em que passou sua infância, Amarildo Cruz mudou-se para Mato Grosso do Sul aos 18 anos, em 1981, quando foi aprovado em concurso público de Agente Tributário Estadual em Mato Grosso do Sul. Formou-se em Direito, cursou Ciências Contábeis, pós-graduou-se em Gestão Pública e especializou-se em Ciência do Direito.

