Personalidades recebem comenda "Amigo do Transplante" em sessão solene na ALEMS

Pessoas físicas e jurídicas que prestam ou prestaram importantes serviços relacionados a transplantes de órgãos serão homenageadas na próxima segunda-feira (30) em sessão solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Proposto pelo parlamentar Renato Câmara (MDB), o evento será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, a partir das 19h.

Durante a sessão, será entregue o Diploma de Honra ao Mérito Amigo do Transplante, criado a partir de projeto de autoria do deputado Renato Câmara. "Trata-se de mais uma oportunidade para que a sociedade possa reconhecer e estimular pessoas ou instituições que notoriamente empreenderam ou empreendem esforços em favor da realização de transplantes de órgãos em Mato Grosso do Sul", afirmou o parlamentar.

No ano passado, foram feitos 175 transplantes de córneas, 17 de rins e seis de ossos em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Central Estadual de Transplante (CET/MS). Ainda de acordo com o CET/MS, foram encaminhados a outros estados dez corações, 40 córneas, 31 fígados, cinco pâncreas, dois pulmões e 75 rins.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 25.396 pessoas estão na fila a espera de um transplante de órgão e 8.825 na fila a espera de córneas - que são tecidos. O órgão mais doado no Estado é o que tem a maior fila de pessoas na espera no Brasil, o rim. São 23.223 aguardando um transplante.

