Personalidades entrevista o arcebispo de Campo Grande

Ben-Hur Ferreira, que comanda o programa Personalidades, entrevista o arcebispo Dom Dimas Lara - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O entrevistado desta edição do Programa Personalidades, da TV Assembleia, é Dom Dimas Lara Barbosa, padre desde 1988, atuou como diretor e professor no Seminário Propedêutico da Diocese de Campo Grande. Também foi professor no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, no interior de São Paulo.

Foi secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 2007 a 2011, e em julho de 2011 tomou posse como arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande. Graduou-se também em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, em 1979, onde trabalhou como engenheiro no Instituto de Atividades Espaciais (IAE), atual Instituto de Aeronáutica e Espaço, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (CTA), e na Ericsson do Brasil.

Seu nome também está no rol de homenageados de nosso programa, pois é uma grande referência de líder religioso em nosso Estado. Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, o arcebispo conta sua história como religioso, professor e engenheiro.