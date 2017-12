Peritos defendem análise de provas da Odebrecht

No dia 11, o juiz federal Sérgio Moro estendeu a perícia a um material enviado pela Suíça relativo ao sistema de propinas da Odebrecht. Lula nega as acusações - Foto: Diário do Grande ABC

A perícia oficial na documentação entregue pela Odebrecht em ação sobre supostas propinas da empreiteira ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "é essencial para garantir a integralidade da prova", afirmou a Associação Nacional dos Peritos Criminais.

Em nota, a entidade disse que a perícia vai assegurar "a necessária isenção no processo". No dia 11, o juiz federal Sérgio Moro estendeu a perícia a um material enviado pela Suíça relativo ao sistema de propinas da Odebrecht. Lula nega as acusações.