"Perco um amigo querido", diz Barroso sobre morte de Teori

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso disse que hoje (19) que perdeu um "amigo querido" ao comentar a morte do colega ministro Teori Zavascki. Para Barroso, o país perdeu um "grande homem".

"Teori era um homem íntegro, preparado e trabalhador. Perco um amigo querido, que eu recebia em casa com frequência. O Tribunal perde um juiz especialmente vocacionado. E o país perde um grande homem. Somos todos vítimas de uma trapaça da sorte."

O ministro Gilmar Mendes, que está em férias em Lisboa (Portugal), disse, por meio de sua assessoria, que está muito abalado e chocado com a morte do colega.

Acidente

O ministro estava no avião que caiu na tarde de hoje (19) no mar, em Paraty (RJ) A aeronave, que decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com quatro pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e está parcialmente submerso. Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.

