Pelo Twitter, Temer dá os parabéns a Macron pela vitória nas eleições francesas

Poucos minutos após a divulgação de estimativas de boca de urna apontando a vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais da França, o presidente Michel Temer utilizou suas redes sociais para dar os parabéns ao candidato centrista.

"Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz", escreveu Temer, em sua conta no Twitter. Segundo a pesquisa boca de urna feita pelo instituto Elabe para a BFMTV, Macron recebeu 65,9% dos votos no segundo turno da eleição presidencial francesa, enquanto a candidata de extrema-direita Marine Le Pen obteve 34,1% dos votos.

Apesar de os resultados oficiais ainda não terem sido divulgados, Le Pen já admitiu a derrota no pleito deste domingo. Em pronunciamento, a candidata afirmou que a disputa entre esquerda e direita está ultrapassada e, agora, passará a se organizar no confronto entre "patriotas" e "globalistas". Le Pen ainda prometeu formar a "maior força de oposição" ao novo presidente.

Veja Também

Comentários