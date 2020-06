Pedrossian Neto será exonerado nas próximas horas para “ajudar” na campanha eleitoral

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto (DEM). - (Foto: Arquivo)

O secretário municipal de Finanças e Planejamento de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto (DEM), deve ser exonerado do cargo nas próximas horas para “ajudar” na campanha eleitoral deste ano. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do jornal A Crítica, ele é cotado para ser pré-candidato a vice-prefeito do atual prefeito Marquinhos Trad (PSD) ou até mesmo para sair pré-candidato a vereador da Capital e, por isso, tem de ser exonerado para desincompatibilizar e disputar o pleito deste ano como determina a Justiça Eleitoral.

“Não posso dizer que serei ou não exonerado, pode ser que sim, pode ser que não. Ainda não se tem certeza de nada, mas um dia tem 24 horas e tudo pode acontecer. Sou um comandado do partido e, a princípio, caso eu realmente seja exonerado, vou para ajudar na disputa eleitoral. Quem sabe serei pré-candidato a vice-prefeito ou pré-candidato a vereador, tudo é possível”, declarou Pedro Pedrossian Neto à reportagem do jornal A Crítica.

O secretário municipal de Finanças e Planejamento filiou-se ao DEM recentemente por determinação do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que vai tentar a reeleição nas eleições deste ano, e a convite da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, além dos deputados estaduais Barbosinha e Zé Teixeira e do presidente estadual da sigla, o vice-governador Murilo Zauith.

A exoneração de Pedro Pedrossian Neto do cargo de secretário municipal de Finanças e Planejamento deve ser publicada nas próximas horas no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em economia política pela PUC-SP, ele já atuou como professor universitário e, em 2014, foi secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (Seprotur) e, no mesmo ano, foi membro do Conselho de Administração do Sebrae/MS.