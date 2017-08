Pedrossian foi “um homem público de primeira grandeza”, diz Reinaldo Azambuja

Campo Grande, MS – O governador Reinaldo Azambuja disse que Mato Grosso do Sul perde “um homem público de primeira grandeza”, ao comentar a morte do ex-governador Pedro Pedrossian. Segundo Reinaldo Azambuja, Pedrossian passa à história como um político ousado e destemido.

”Mato Grosso do Sul está de luto, pela perda de seu grande lider! Pedro Pedrossian deixou, para sempre, seu nome no coração de cada cidadão sul-mato-grossense”, afirmou o governador. “Perde o nosso estado, o grande construtor de nossa história; perde todo o Centro-Oeste brasileiro um visionário incomparável; perde o país um homem público de primeira grandeza. E fica, para cada um de nós, o exemplo da dedicação, ousadia e destemor a nos inspirar no enfrentamento de tantos desafios”, declarou Reinaldo Azambuja.

Pedro Pedrossian participou da primeira eleição em 1965, em disputa com o então banqueiro e pecuarista Lúdio Coelho. A indicação dele para a disputa do Governo de Mato Grosso foi resultado de uma articulação das lideranças políticas do Norte para frear o movimento divisionista. Lúdio, filiado à antiga UDN, e Pedrossian, do PSD, tinham base eleitoral em Campo Grande.

Pedrossian faleceu nessa terça-feira, 22 de agosto, nove dias após completar 89 anos. Natural de Miranda, era engenheiro da antiga NOB. Conhecido como “tocador de obras” construiu três universidades (UFMS, UFMT e UEMS), os estádios em Cuiabá e Campo Grande, Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas, Hospital Universitário, Hospital Regional e todas as saídas-acessos da Capital.

Tinha forte liderança política. Com o desmembramento do uno Mato Grosso, Pedrossian concorreu ao Senado e pouco depois foi nomeado governador pelo então presidente João Figueiredo, já no final do regime militar. Foi o terceiro governador, depois de Harry Amorim Costa e Marcelo Miranda.

Idealizou projetos de integração viária, como o Apaporé, ligando a região Leste ao Sudoeste do Estado, e o programa Guatambu, de desenvolvimento da agropecuária por meio da assistência técnica e extensão rural.

Pedrossian deixa Maria Aparecida Pedrossian, com quem era casado há 69 anos, seis filhos e 11 netos

Mandatos – Governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971 e senador eleito em 1978 pelo PSD. Em 1980 renunciou para assumir o governo de MS, nomeado em 7 de novembro daquele ano. Eleito em 1990 ao governo do Estado, administrou MS até 1º de janeiro de 1995. Perdeu as eleições de 1998 ao governo, e de 2002, ao Senado.

Foto: Chico Ribeiro (Governadores Pedro Taques (MT) e Reinaldo Azambuja (MS) em recente visita ao ex-governador Pedro Pedrossian em Campo Grande)

