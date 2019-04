Pedro Kemp cobra informações sobre cortes de beneficiários do Vale Renda

Após o anúncio do Governo do Estado de cortar 22 mil benefícios concedidos por meio do programa Vale Renda, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) cobrou explicações sobre os motivos. Na sessão ordinária desta quarta-feira (3), o parlamentar apresentou requerimento à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), solicitando informações sobre cada família que irá ser retirada do programa social.

“Dos 45 mil beneficiários, 22 mil serão cortados do programa, ou seja, 48,8% do total. É comum encontrar algumas irregularidades, mas, no mínimo, é estranho metade das famílias serem cortadas. O Governo do Estado pretende fazer economia em cima das famílias em vulnerabilidade social ou deixou de fiscalizar o programa”, disse Kemp.

Em aparte, o deputado Barbosinha (DEM), líder do governo, explicou que para ser inserida no Vale Renda, a família deve ter renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo e não pode ser beneficiária de outro programa social. “A SEDHAST está fazendo um cruzamento de dados com o Governo Federal para que não haja duplicidade nos auxílios”, esclareceu.

Pedro Kemp também sugeriu que a Comissão Permanente de Assistência Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa examine o assunto e exija providências, caso comprovada injustiças com as famílias.