Pedro Chaves pede punição a quem cometeu crimes e assegura: nossa carne é forte !

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) ocupou a Tribuna do Senado na noite desta quarta-feira (22) para defender punição rigorosa a todos que, comprovadamente, cometeram os crimes apurados na Operação Carne Fraca, deflagrada semana passada pela Polícia Federal, mas advertiu que um problema restrito a uma parcela mínima de frigoríficos e fiscais federais não pode ser generalizado, comprometendo a credibilidade da cadeia produtiva da carne em todo o país.

“ Eu quero que apurem os fatos e de minha parte estarei atento e acompanhando os desdobramentos da operação. Que os frigoríficos e os funcionários ligados ao caso sejam julgados com o rigor implacável da nossa lei. Defendo que o Brasil seja passado a limpo em todas as dimensões. Quem errou que pague por seus atos, como qualquer cidadão. Mas a generalização das coisas e fatos não é algo inteligente. Quem trabalha com essa perspectiva pode estar atendendo a interesses nem sempre defensáveis. Nenhum país do mundo tem a tradição e as condições sanitárias que conquistamos com muito trabalho, na fazenda, no abate e na comercialização”, afirmou o senador.

Carne forte - O parlamentar disse estar assustado ao perceber que, em poucas horas, a melhor carne produzida no mundo passou a ser chamada de “fraca”.

“Como é que a Policia Federal chama a nossa carne de fraca? Só as intrigas e disputas por espaço político, como sugerem alguns analistas, podem explicar essa lamentável denominação da operação. Ao contrário, nossa carne é forte ”, assegurou.

Pedro Chaves, que também é produtor de bovinos, acompanhou, de perto, o esforço e as mudanças que o mercado da carne e de aves vivenciou nos últimos 40 anos no Brasil, para conquistar parte importante do mercado mundial de proteína animal.

“Da fazenda até as gôndolas dos supermercados e açougues, existe um processo de inspeção ativo e muito eficaz. As regras sanitárias são rigorosas, inclusive por força de contrato, os frigoríficos são obrigados a seguir os protocolos sanitários internacionais. Para atender a esse nível de cobrança e sofisticação, aos poucos, a cadeia econômica da carne brasileira desenvolveu amplo trabalho de pesquisa, melhoramento, treinamento e fiscalização. Em todo lugar nossa carne goza de imenso prestígio. Os consumidores sabem que nosso rebanho é alimentado de capim, criado no pasto, seguindo o que há de mais moderno no campo da sanidade animal. Tanto isso é verdade que exportamos nossa carne para mais de 160 países. Dados de 2016 indicam que o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e de frango do mundo e ocupa o primeiro lugar como exportador de carne bovina. Em 2016, por exemplo, foram exportadas?6,7 milhões de toneladas?de carne. Esse esforço do empresário brasileiro rendeu ao pais um total de?US$12 bilhões. O mercado da carne e de ave emprega mais de 7 milhões de trabalhadores. Daí que não consigo entender como o esforço de várias gerações de homens e mulheres pode estar ameaçado em função de uma suposta iniciativa, ilícita, de alguns funcionários do Ministério da Agricultura e de dirigentes irresponsáveis de frigoríficos”, argumentou.

Consequências - O senador está preocupado com as consequências econômicas e políticas que a operação da Polícia Federal está trazendo para o mercado da carne e adverte que o episódio, se não for bem administrado, pode comprometer a dinâmica de uma das cadeias econômicas mais importantes do Brasil.

“A cadeia da carne está organizada em rede. O que acontece em um elo dela tem repercussão imediata em todo mundo. Os problemas já apareceram e são muitos. A China, a União Europeia, o Japão, a Suíça, Hong Kong e o Chile suspenderam a compra da nossa carne. No mercado interno, os frigoríficos pararam de comprar dos produtores. Recebi telefonemas de amigos e amigas de Mato Grosso do Sul que atuam no mercado da carne. Eles querem saber o que vamos fazer para estancar a crise porque os prejuízos já começaram a ser contabilizados”, assegurou.

O senador ressaltou que Mato Grosso do Sul é um importante produtor de proteína animal. Somente no primeiro bimestre desse ano, o estado exportou US$ 48,5 milhões em carnes desossadas e congeladas de bovino, US$ 43 milhões em pedaços e miudezas de frango congelado, além de US$ 23,5 milhões em carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas.

“Cabe lembrar que parte considerável da carne produzida em Mato Grosso do Sul é exportada para a China e para o Chile. Coincidentemente esses dois países foram os primeiros a suspenderem a compra da nossa proteína”, lamentou.

Otimismo - Apesar dos problemas, Pedro Chaves está otimista e acredita que, a curto prazo, tudo estará esclarecido.

“Eu vejo que o Congresso Nacional está empenhado em conhecer o problema e encontrar a solução. Os seguidos pronunciamentos das senadoras, senadores, deputadas e deputados federais indicam que estamos unidos para encontrar um caminho que devolva aos integrantes desse mercado a paz e a tranquilidade que tanto precisam para continuar trabalhando e produzindo alimentos de qualidade. O governo federal, por sua vez, também está agindo com rapidez. As respostas que a população brasileira e os parceiros internacionais estão pedindo o governo está fornecendo. Foi criada uma força tarefa, liderada pelo ministro Blairo Maggi, para explicar o que de fato aconteceu e indicar medidas preventivas para o futuro. Com a verdade, paciência e muito diálogo, o Brasil vai esclarecer os fatos e criar as condições para que o mundo continue consumindo, com tranquilidade, a nossa carne, que é a mais segura e saborosa do mundo”, finalizou.

