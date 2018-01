Pedro Chaves inicia pré-campanha na região norte de Mato Grosso do Sul

Senador Pedro Chaves (ao centro) com representantes da região norte de MS - Divulgação

Já iniciando sua pré-campanha à reeleição, o senador Pedro Chaves esteve neste final de semana na região norte de Mato Grosso do Sul. Em visita aos municípios de Sonora, Pedro Gomes, Coxim e Rio Verde, o senador se reuniu com prefeitos, concedeu entrevistas a rádios locais e visitou obras viabilizadas com recursos destinados por ele.

A começar por Sonora, Pedro Chaves se reuniu com o prefeito Enelto da Farmácia (MDB) para discutir investimentos no município. A principal reivindicação do prefeito diz respeito à infraestrutura, como asfalto. Já sabendo desse problema local, o senador anunciou emenda de R$ 1 milhão de restos a pagar que deverão ser utilizados em obras no bairro Jardim dos Estados. Outro recurso para Sonora viabilizado pelo senador será a construção de um campo de futebol. “Fico feliz em poder proporcionar melhorias para a população desta querida cidade. O esporte e a infraestrutura são aspectos necessários para o desenvolvimento local”, destacou. Finalizando a visita a Sonora, Pedro Chaves concedeu entrevista a rádio FM Cidade. Ele também almoçou com autoridades locais no balneário municipal, lugar bem aconchegante e que foi muito bem recebido. “Com certeza voltarei mais vezes”, disse ele.

Ainda na sexta-feira (26), Pedro Chaves visitou o município de Pedro Gomes. Em reunião com o prefeito William do Banco (PSDB), vereadores e secretários municipais, ele anunciou emenda de R$ 1,5 milhão que deverão ser investidos em atenção básica na saúde, patrulha mecanizada e infraestrutura. No município, ele deu entrevista a rádio Nova FM 94.3, onde falou sobre seu trabalho parlamentar em Brasília.

Em seguida, durante visita ao município de Coxim, o senador participou de reunião política do PSB, partido do prefeito Aluizio São José. Aproveitando a ocasião, Pedro Chaves anunciou R$ 200 mil para ser investido na atenção básica em saúde. Ele também ouviu reivindicações como a finalização do curso de Direito e a instalação de cursos na área da saúde como Farmácia e Fisioterapia. Outro pedido do prefeito diz respeito à reabertura dos frigoríficos da JBS que foram fechados no ano passado por conta do escândalo envolvendo os donos, Joesley Batista e Wesley Batista.

Atento aos pedidos, o senador disse que vai conversar com o ministro da Educação, Mendonça Filho para a instalação dos cursos solicitados. Pedro Chaves também se comprometeu a destinar uma patrulha mecanizada e a buscar ajuda no governo federal, para que os frigoríficos sejam reabertos.

Ainda em Coxim, Pedro Chaves esteve na reunião do PRB, juntamente com colegas do PSC que também fazem parte do segmento evangélico. No evento, estavam presentes o presidente estadual do partido, Wilton Acosta e o vereador Careca, que tomou posse como presidente municipal do PRB. Em seu discurso, o senador destacou a importância da família tradicional. “Vou votar contra o projeto da senadora Marta Suplicy que objetiva tornar Lei, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Respeito o direito de alguém pensar diferente, mas não abro mão da defesa da família tradicional, aquela composta por homem, mulher e filhos”.

Na reunião, o senador também ressaltou a afinidade com os valores do PRB, partido que ele tem tido conversas adiantadas no sentido de futura filiação. “Estou aqui para abraçar e conhecer as lideranças do PRB das cidades da região norte. Ouvi do Wilton e agora tenho a oportunidade de constatar que o partido está organizado e forte no interior. Meus parabéns ao esforço de vocês”, disse ele. Sobre a eventual filiação, Pedro Chaves ressaltou que as conversas estão bem adiantadas, mas que ainda deverá conversar com líderes do PSC para definir possível mudança. “Ainda não bati o martelo. Tenho recebido diversos convites, mas com o PRB a proximidade tem sido maior”, pontuou.

Finalizado a agenda de viagens pela região norte, o senador esteve em Rio Verde, município que se destaca pela agricultura e pecuária. Reunido com o prefeito Mário Kruger, vereadores e secretários municipais, Pedro Chaves falou sobre a emenda destinada para ser utilizada na atenção básica da saúde e na compra de patrulha mecanizada. O valor do recurso é de R$ 900 mil. Assim como em Coxim, ele recebeu reivindicações para a reabertura de frigoríficos que foram fechados, causando centenas de desempregos. Diante dos pedidos, o senador se comprometeu a atuar em Brasília em favor da cidade. “Como municipalista que sou, farei tudo o que puder para atender as solicitações de vocês. Podem contar comigo”, finalizou.