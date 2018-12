Pedro Chaves é condecorado com medalha do Mérito Tamandaré da Marinha

A medalha foi entregue pelo comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e pelo ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna. - Divulgação

O senador Pedro Chaves (PRB-MS) foi agraciado com a medalha de mérito Tamandaré, umas das maiores honrarias da Marinha do Brasil. A cerimônia aconteceu no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, em cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, celebrado no dia 13 de dezembro.

A medalha, criada por decreto nº 42.111/57, é destinada a agraciar autoridades, instituições e personalidades civis e militares, brasileiros e estrangeiros, que tenham prestado relevantes serviços ao fortalecimento da Marinha do Brasil.

“Fico muito feliz pela honraria e reconhecimento das atividades. Sempre fui parceiro das Forças Armadas, e tenho um carinho especial pela Marinha. Em agosto realizamos um Fórum de Segurança na Fronteira de Mato Grosso do Sul e a participação da marinha foi fundamental no desenvolvimento de ações efetivas na defesa nacional”, comentou o senador.

A medalha foi entregue pelo comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e pelo ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna. Além de Pedro Chaves, foram agraciados o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, entre outras autoridades.