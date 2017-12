Pedro Chaves buscará recursos para o apoio e manutenção da Seleta

Senador Pedro Chaves com diretoria da Seleta - Divulgação

O senador Pedro Chaves (PSC) visitou nesta segunda-feira (4), a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Campo Grande (SSCH) para prestigiar o trabalho desempenhado no local. Como educador, o senador ficou entusiasmado com o esforço dos profissionais em buscar a inclusão no mercado de trabalho, dos cerca de 400 alunos atendidos na entidade. "Essa é uma instituição de exemplo que precisa de recursos para atender os jovens em formação. Educar as pessoas é tudo. Sou parceiro da Seleta, local onde estive algumas vezes com meu pai, Pedro Chaves dos Santos, participando de atividades filantrópicas, dos saudosos churrascos e inesquecíveis bailes", recordou.

Presidente da Seleta, Romário Garcia Pereira agradeceu a visita do senador e aproveitou a oportunidade para pedir auxílio na retomada dos convênios relacionados com o Ministério da Educação (MEC), como o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). "Temos certeza de que levando nossa reivindicação seremos atendidos. Pedimos também uma atenção especial com a bancada para que a Sociedade volte a receber o benefício", solicitou.

Outro pedido feito ao senador diz respeito à infraestrutura da Seleta. "O prédio precisa de adequações, de pintura e nós pedimos seu apoio nesse sentido", requereu Romário a Pedro Chaves que prontamente o atendeu: "Nosso gabinete está à disposição. Faremos o possível para ajudar a Seleta. Conheço o esforço no campo educacional desempenhado aqui. Sou um entusiasta do trabalho de formação de jovens", declarou.

Depois das solicitações, o senador visitou as salas de aula e conversou um pouco com os alunos, sobre sua trajetória de vida. Ele falou sobre as dificuldades na infância e destacou o esforço do pai para que ele estudasse. "O mercado de trabalho anseia por jovens capacitados. Então, continuem estudando, se aprimorando, pois só com a educação vocês terão promoção social e econômica", disse o senador aos jovens presentes.

SELETA

A Seleta Sociedade Caritativa atua no ramo educacional há 91 anos, com foco voltado à inserção de jovens e adultos no mercado formal de trabalho. São diversos cursos e projetos realizados na entidade que atende, por ano, cerca de 400 adolescentes, contratados na modalidade de Menor Aprendiz e Adolescente Trabalhador. Os jovens exercem suas funções em Instituições Financeiras, Repartições Públicas e empresas de iniciativa privada.

Além disso, a Seleta oferece Escola Profissionalizante com curso de cabeleireiro e de Informática. Ações voltadas para o esporte também são desenvolvidas na instituição, bem como projetos de cidadania, como por exemplo, a conscientização dos efeitos das drogas e o auxílio a mães carentes.