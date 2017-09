Pedro Chaves anuncia investimentos de R$ 6,7 milhões para Anastácio e Aquidauana

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) viabilizou R$ 6,7 milhões para Aquidauana e Anastácio. Os recursos, anunciados durante visita aos municípios nessa sexta-feira (1), serão investidos em saúde e infraestrutura. Além de reunião com autoridades locais, Pedro Chaves participou de palestra sobre educação, concedeu entrevista à emissora de rádio e visitou locais onde deverão ser realizadas obras, entre eles o antigo Parque Ferroviário de Aquidauana.

Logo pela manhã, o senador esteve na Câmara Municipal de Anastácio, onde falou sobre a importância da educação no desenvolvimento da sociedade. No local, estavam presentes o prefeito Nildo Alves (PSDB), vereadores, secretários e professores das redes estadual e municipal. “A educação é um instrumento que permite as pessoas e as sociedades avançarem. O que eu construí na minha vida devo à educação. Ela transforma”, declarou o senador. “Muito do que faço no Senado tem relação direta com o tema educação", completou.

Depois do evento na Câmara, Pedro Chaves foi entrevistado por Iramar dos Reis na FM América 100.9. Lá, ele falou sobre os quase R$ 2 milhões viabilizados para atender às necessidades de Anastácio.

Em seguida, o senador se reuniu com o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB), vereadores e secretários, para falar de demandas como pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização de vias e revitalização de parques. Comprometido a fazer ainda mais pela cidade, Pedro Chaves anunciou R$ 4,7 milhões destinados à infraestrutura do município. “Vou trabalhar em Brasília para que mais investimentos cheguem à querida Aquidauana”, finalizou.

Veja Também

Comentários