Pedro Chaves acredita que união dos estados pode conter a queda na receita

Durante encontro do 4º Fórum de Governadores do Brasil Central, em Campo Grande, o senador professor Pedro Chaves (PSC-MS) destacou a importância dos estados atuarem juntos na solução de problemas decorrentes da crise econômica.

"Essa ação conjunta é bastante positiva para aumentar o poder político da região, na defesa de interesses comuns como a busca por recursos da União", disse o senador.

Formado pelos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Maranhão e Distrito Federal, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central foi criado este ano com o objetivo de buscar soluções para problemas como a queda na receita dos estados.

Entre as propostas discutidas no encontro realizado nesta sexta-feira (04) na Capital, está o projeto para a compra compartilhada de medicamentos de atenção básica entre os estados, como forma de diminuir o preço dos produtos. Outro ponto da pauta do evento foi a criação de um mercado comum, visando a unificação das alíquotas fiscais.

"Essa união de forças vai contribuir também para atrair investimentos públicos e privados, promovendo, com isso, o crescimento econômico e o desenvolvimento da região", ressaltou Pedro Chaves.

Na próxima edição do Fórum Brasil Central, em outubro, deverá ser definido o percentual das alíquotas e o calendário de implantação do mercado comum, além de dar continuidade às discussões para consolidar a plataforma conjunta para compra de medicamentos e a criação de roteiros turísticos no Brasil Central.

