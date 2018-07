Pedido de cassação de Jacob é arquivado pelo Conselho de Ética da Câmara

O Conselho de Ética da Câmara arquivou na madrugada de ontem pedido de cassação do mandato do deputado Celso Jacob (MDB-RJ), preso em junho de 2017 após condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 11 votos a favor do arquivamento e um contra. Em junho, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou Jacob a cumprir a pena em regime aberto. Ele foi condenado por falsificar documentos e dispensar licitação para construção de uma creche em 2002, quando era prefeito de Três Rios (RJ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.