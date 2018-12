PDT, PCdoB e PSB anunciam bloco de oposição na Câmara, isolando o PT

PDT, PCdoB e PSB oficializaram a formação de um bloco de oposição na Câmara ao governo do futuro presidente, Jair Bolsonaro, a partir do ano que vem. O bloco isola o PT, legenda derrotada no segundo turno da eleição presidencial. Em declarações anteriores, parlamentares desses três partidos criticaram a ideia de o PT ter hegemonia na oposição a Bolsonaro.

Em nota, os líderes dos três partidos na Casa destacam que o bloco está aberto para "aqueles que eventualmente queiram se reunir". As legendas destacam que farão oposição ao governo eleito, mas também falam em defender propostas a favor dos interesses do País. Juntos, PDT, PCdoB e PSB elegeram 69 deputados federais em outubro. O PT fez 56 eleitos.