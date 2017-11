PDT elege nova Direção Executiva de MS nesta sexta

O atual presidente do partido, Dagoberto Nogueira, disse que o PDT tem capacidade de eleger o próximo governador - Reprodução

O Diretório Regional do PDT-MS se reúne nesta sexta-feira, 1º, para eleger sua nova Direção Executiva, já incluindo os membros que se filiaram recentemente ao partido, como o pré-candidato ao governo do estado, ex-juiz Odilon de Oliveira, e o ex-deputado federal Antônio Carlos Biffi. A reunião acontece no Hotel Grand Park, a partir das 9h, em Campo Grande. É a primeira reunião do Diretório Regional, que foi eleito no último dia 11 de novembro. No encontro, que contará com a presença de parlamentares, prefeitos, vices, vereadores e lideranças do partido de todo o estado, serão discutidas as estratégias para as eleições de 2018. Conforme o atual presidente regional do PDT, deputado federal Dagoberto Nogueira, o partido iniciará o ano novo com muito mais oxigênio para disputar as eleições gerais, e tem capacidade de eleger o próximo governador e ampliar as bancadas dos deputados na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O Hotel Grand Park fica na Avenida Afonso Pena, 5282, em frente ao Shopping Campo Grande.