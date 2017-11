PCdoB lança Manuela D´Ávila à Presidência em 2018

O PCdoB lançou nesse domingo, 5, a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila à Presidência da República em 2018.

É a primeira vez desde a redemocratização que o partido lança um nome na disputa pelo Palácio do Planalto. Em nota, a sigla disse que o objetivo da candidatura é a "retomada do crescimento; defesa e ampliação dos direitos do povo e reforma do Estado".

A decisão do PCdoB afasta o partido de seu principal aliado, o PT. Desde 1989 os comunistas apoiaram todas as candidaturas presidenciais petistas.

Manuela D'Ávila, 36 anos, foi deputada federal e dirigente da UNE.