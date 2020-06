Pautadas quatro matérias para os deputados estaduais da ALMS apreciarem nesta terça-feira

Com a ALEMS fechada ao público, devido à pandemia, sessões podem ser acompanhadas pelo site, TV e Rádio ALEMS e YouTube - (Foto: Reprodução)

Em mais uma sessão realizada por videoconferência, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar quatro propostas durante a Ordem do Dia da primeira sessão do mês, que acontece nesta manhã (2), a partir das 9h. Todas estão pautadas em segunda discussão e receberam parecer favorável por unanimidade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), está previsto o Projeto de Lei 32/2020, que institui em Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual de Combate ao Trabalho Escravo ou Análogo. Também deve ser votado o Projeto de Lei 61/2020, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui o Dia Estadual do Clamor, Jejum e Oração, no Estado.

Ainda devem ser apreciados pelo parlamentares o Projeto de Lei 316/2019, de autoria do vice-presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Rocha (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado, a Feira Expo Amigas de Negócio, realizada em Campo Grande; e o Projeto de Lei 26/2020, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), que dispõe sobre a instituição do Dia Estadual do Imigrante Tcheco e Eslovaco, em Mato Grosso do Sul.