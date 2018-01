Paulsen: não se aceita nessa Corte condenações com base só em delatores

O desembargador Leandro Paulsen disse que a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), presidida por ele, não aceita condenações com base só em depoimentos de delatores. Essa tem sido uma das principais críticas feitas por aliados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é alvo de julgamento na Corte nesta quarta-feira, 24.

Paulsen afirmou também que, na Operação Lava Jato, "não há vítimas nem vilões" e relembrou o caso do mensalão, que aconteceu durante os governos Lula. "Já na época do mensalão havia simbiose entre setores privado e público", explicou antes de minimizar a personificação do caso. "Mudam-se os nomes dos políticos e operadores, mas estrutura mostra-se constante".