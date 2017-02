Paulo Siufi toma posse como deputado estadual

Foi empossado nesta terça-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Paulo Siufi (PMDB). Médico e ex-vereador, ele assume a vaga deixada por Marquinhos Trad, que foi eleito prefeito de Campo Grande. A segunda suplente da chapa, Délia Razuk, renunciou ao cargo para desempenhar a função de prefeita de Dourados. A solenidade foi prestigiada por diversas lideranças políticas e religiosas.

Em seu discurso de posse, Siufi lembrou sua trajetória na política, especialmente, os 12 anos que trabalhou como vereador da capital. “É com profunda emoção que deixo a Câmara Municipal para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Juntamente com os demais parlamentares, venho somar na luta pelo desenvolvimento do Estado. Quero fazer por Mato Grosso do Sul o que fiz por Campo Grande”, destacou

O parlamentar agradeceu o apoio da família e afirmou que sua principal bandeira será a saúde pública. Como determina o artigo 8º do Regimento Interno, o presidente Junior Mochi (PMDB) realizou a tomada do compromisso legal do novo deputado empossado. Siufi prometeu desempenhar fiel e lealmente o mandato que lhe foi conferido, guardar a Constituição Federal e a Estadual, e servir a Pátria promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao fim da solenidade, o termo de posse foi lido pelo 2º secretário, deputado Amarildo Cruz (PT).

Biografia - Paulo Siufi tem 52 anos e é casado com Zeina Siufi, com quem teve três filhos. Formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atua como médico pediatra. Foi eleito quatro vezes vereador de Campo Grande e também apresentou um programa televisivo por 10 anos.

