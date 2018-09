Paulo Guedes cancela apresentação de plano econômico na Amcham

O economista Paulo Guedes, responsável pelo plano econômico do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), cancelou, no início da manhã desta sexta-feira, 21, participação em evento na Amcham. Guedes faria uma apresentação do plano econômico do candidato.

A informação do cancelamento dessa agenda foi confirmada pela assessoria de imprensa da câmara de comércio. É o terceiro compromisso cancelado pelo economista de Bolsonaro, que também não vai participar do congresso que está sendo realizado pela XP em São Paulo, onde Guedes falaria com investidores às 14h.

Na quinta-feira, 20, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou que ele também não iria mais a uma reunião fechada com clientes do Credit Suisse Hedging Griffo (CSHG). O motivo alegado pelos organizadores para o cancelamento, de acordo com fontes que haviam sido convidadas para o evento, seria "problema em agenda". Procurado pela reportagem na quinta, o CSHG não comentou.