Paulo Corrêa participa de posse do presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais

O evento reuniu autoridades, entre elas a procuradora-geral da República e o presidente da Assembleia Legislativa

O procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, foi empossado ontem (24) no cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), para o biênio 2019-2020.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou da solenidade, que aconteceu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande, e contou ainda com a presença da procuradora-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Elias Ferreira Dodge.

“É um orgulho para nosso Estado ter o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Passos, ocupando um cargo tão significativo e importante. Estamos debatendo constantemente na Assembleia a importância da união entre os poderes, e tem sido assim entre Assembleia, Ministério Público e demais instituições. Por isso, vim hoje participar dessa cerimônia, e em nome dos 24 deputados, reforçar que o Ministério Público Estadual e o Conselho Nacional de Procuradores, representados na pessoa do Procurador Paulo Passos, tem o nosso total apoio para realizar ações voltadas à defesa dos direitos da nossa população”, disse Paulo Corrêa.

Em sua fala, o novo presidente do CNPG destacou a importância da atuação do Ministério Público e o trabalho desenvolvido pela instituição nos últimos anos.

“Essa solenidade não é individual. Representa a posse de cada Procurador e Procuradora-Geral de Justiça, que representam os ideais de um Ministério Público corajoso, forte e coeso. O Ministério Público é parceiro da sociedade e tem sido nesses últimos anos, protagonista de grandes transformações sociais. Com diálogo perene com os cidadãos brasileiros, e com união de esforços com demais setores, instituições públicas e privadas, podemos, com disciplina e paciência, tornar real aquilo que desejamos, uma sociedade mais justa”, disse Paulo Passos em seu discurso.

Já a procuradora-geral da República elogiou a atuação de Paulo Passos. “A carreira exemplar do procurador-geral Paulo Cezar dos Passos, de firme dedicação à causa pública e de elevada liderança institucional, o credenciou a conquistar a confiança de seus pares, e conduzirá este Conselho, estou certa, para fortalecer, o Ministério Público Brasileiro”, destacou.

Durante a solenidade foram empossados também os vice-presidentes regionais, José Antônio Borges Pereira, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (Centro-Oeste); Plácido Barroso Rios, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Ceará (Nordeste); Ivonei Sfoggia, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (Sul); Gilberto Valente Martins, procurador-geral de Justiça do Ministério do Pará (Norte); Eder Pontes da Silva, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (Sudeste); e Fabiana Costa Oliveira Barreto, procuradora-geral de Justiça do Ministério Distrito Federal e Territórios (MP da União), além do secretário executivo, Alexandre Magno Benites de Lacerda, promotor de Justiça e chefe de gabinete do PGJ de Mato Grosso do Sul.