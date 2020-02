Paulo Corrêa apresenta projeto para denominar rodovia de MS

Proposta refere-se a trechos da rodovia MS-382

O deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), apresentou nesta quinta-feira (13), o Projeto de Lei 14/2020. O documento propõe nomear trechos da rodovia MS-382.

Com o projeto, o trecho que liga o entroncamento da rodovia MS-270 ao final do trecho urbano de Bonito seria denominado "Ovídio Paulo de Oliveira" e o trecho que liga o final do perímetro urbano de Bonito até o entroncamento da Rodovia MS-195 passaria a ser conhecido como "Frida Garzella dos Santos".

De acordo com a proposta, Frida Garzella dos Santos foi casada com o ex-prefeito de Bonito Nercy Soares dos Santos e faleceu em 27 de fevereiro de 2018 aos 90 anos. “Dona Frida foi, ao lado de seu esposo Nercy, personagem importantíssima no cenário político de Bonito e região. Exemplo de mulher forte e trabalhadora, engajada nas causas do bem, nunca mensurou esforços para proporcionar o desenvolvimento e o progresso de seu povo”, defendeu o autor do projeto.

Ainda de acordo com Corrêa, a proposição almeja manter o tributo realizado a Ovídio Paulo de Oliveira, homenageado pela Lei 2.051/1999, acrescentando a denominação de Frida Garzella dos Santos no trecho da Rodovia MS-382.