Deputado afirma que só geração de emprego pode mudar realidade da fronteira

Após participar ontem (15) do Encontro dos Prefeitos dos municípios de Fronteira Brasil/Paraguai, o presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa usou a tribuna da Casa de leis para falar sobre a necessidade de um esforço coletivo para desenvolver a região, afirmando que o melhor caminho é a geração de emprego e renda.



Além disso, o parlamentar destacou que é necessário melhorar a carga tributária brasileira para evitar que o país e o Estado de Mato Grosso do Sul percam ainda mais empresas para o país vizinho.



“Ao longo do tempo as empresas brasileiras, e eu tenho falado isso constantemente, migraram para o Paraguai. Esse é um fenômeno Brasil, não apenas Mato Grosso do Sul. E a Lei de Maquila possibilita isso e abre uma discussão do que podemos fazer nas cidades irmãs”, disse ele, destacando que até dezembro de 17 empresas brasileiras devem se instalar no Paraguai.



“A Lei de Maquila é uma lei interessante e eu acho que vamos efetivamente fomentar as fronteiras de MS quando começarmos a gerar emprego e renda. Entendo que somente assim vamos gerar o desenvolvimento da região. Isso significa muito para os nossos municípios e vai resolver inclusive os problemas de segurança. Não existe política maior para qualquer governo do que a geração de emprego e renda e é isso que a Fiems está fazendo. A reunião de ontem foi um exemplo disso, com vários acordos sendo feitos”, disse.



Paulo Corrêa convidou os parlamentares para participar, no próximo dia 21 de março de uma reunião com o Ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, que vem a Mato Grosso do Sul efetivar a parceria com o Governo do Estado para o Programa Fomentar Fronteiras.



Encontro dos municípios da fronteira



Realizado pela Fiems no Edifício Casada Indústria, em Campo Grande, Encontro com os prefeitos dos municípios da Fronteira Brasil/Paraguai reuniu o governador do departamento de Amambay (Paraguai), Pedro González Ramírez, e 14 prefeitos de cidades da região de fronteira de Mato Grosso do Sul e do país vizinho, que assinaram termo de adesão ao projeto Indústria sem Fronteiras, que será lançado pela Fiems no próximo dia 21 de março e busca atrair empreendimentos e investimentos de todo o Brasil para as cidades fronteiriças.



O projeto foi apresentando pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen. Segundo ele, a ideia será levada para todas as federações das indústrias do País, o que vai possibilitar a divulgação dos nomes dos municípios de fronteira para potenciais investidores de diversas regiões brasileiras.



“Foi um primeiro contato muito positivo porque mostra que os prefeitos do Estado e os intendentes do Paraguai estão alinhados ao Indústria sem Fronteiras, o que fará toda diferença no produto, que visa dar oportunidade para que empresas brasileiras possam vir para o nosso Estado”, declarou o presidente.



O objetivo do Indústria Sem Fronteiras é fornecer informações ao empresário sobre as vantagens competitivas de implantar um empreendimento na região de fronteira, por meio dos mecanismos do Programa Fomentar Fronteiras, criado por meio do Decreto nº 14.090/2014, e da chamada Lei de Maquila, que preveem a isenção de impostos, além de apresentar a infraestrutura desses municípios fronteiriços, como a logística de transportes, custo da energia e água, mão de obra e, ainda, locais adequados para instalação do empreendimento.



Participaram do encontro o Prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz Bandeira; Prefeita de Antônio João, Márcia Marques; Prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Garcia; Prefeito de Caracol, Manoel dos Santos Viais; Prefeito de Japorã, Vanderlei Bispo; Prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni; Prefeito de Sete Quedas, Francisco Piroli; Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo; Secretário Municipal de Obras de Coronel Sapucaia, Marcio Sergio da Silva; Secretário Municipal de Planejamento de Porto Murtinho, Carlos Alberto Heyn;Intendente de Salto Del Guairá, Carlos Cesar Haitter Cabrera; Intendente de Bela Vista Norte, Mirkha Angélica Arguello Rojas; Intendente de Zanja Pytá, Manuel Ramon Velasquez.

