Passaporte diplomático a Edir Macedo repercute no Twitter

O Twitter brasileiro repercute, nesta segunda-feira, 15, ações do governo Bolsonaro. Em destaque, a concessão de passaporte diplomático a Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, e o gasto do governo em publicidade, que tem privilegiado SBT e Record TV ante a TV Globo.

O nome de Edir Macedo ocupa o primeiro lugar no ranking dos assuntos mais comentados da rede social. O bispo evangélico e sua esposa, Ester Eunice Rangel Bezerra, foram agraciados com a concessão de passaportes diplomáticos, conforme publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União (DOU). A portaria foi assinada pelo chanceler Ernesto Araújo.

A medida tem sido amplamente criticada por parlamentares de oposição e usuários do Twitter. Líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS) viu interferência do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na concessão dos passaportes, o que seria, um uso das "prerrogativas da Presidência da República para beneficiar suas relações pessoais".

A controvérsia foi alimentada também o deputado Alexandre Frota (PSL-SP), que é do partido do presidente. "Ernesto Araújo dá passaporte diplomático para Edir Macedo. Será que foi com autorização do Olavo ou não?", tuitou Frota, ironizando a relação próxima entre o chanceler e o escritor Olavo de Carvalho. Frota ainda disse que "Ernesto já garantiu sua vaga no céu".

O líder religioso também é destaque no Twitter por estar relacionado a outra notícia: levantamento do UOL mostrou que os gastos do governo Bolsonaro em publicidade durante primeiro trimestre de 2019 cresceram 63% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que as verbas publicitárias destinadas à Record TV, que é de propriedade de Edir Macedo, superaram as recebidas por TV Globo e SBT.

A TV de Silvio Santos também superou a Globo, sendo a segunda que mais recebeu verba do governo. Record e SBT figura entre as expressões mais publicadas do Twitter.

"A mamata não ia acabar?", provocou Ivan Valente (PSOL-SP), que chamou a emissora de Edir Macedo de "mídia chapa branca". Usuários críticos também reagiram com ironia e colocaram a frase "acabou a mamata" em destaque na rede social.