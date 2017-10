'Pasadena' é um dos assuntos mais falados no Twitter

O termo "Pasadena" chegou a ser o quinto assunto listado nos trending topics, do Twitter, nesta quarta-feira, 11. Os usuários da rede social comentaram a notícia sobre a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de bloquear, por um ano, os bens de ex-membros do conselho de Administração da Petrobras, entre eles, a ex-presidente Dilma Rousseff.

Outros conselheiros também tiveram os seus bens bloqueados: Antonio Palocci, José Sergio Gabrielli, Claudio Luis da Silva Haddad, Fabio Colletti Barbosa e Gleuber Vieira. A ação diz respeito à atuação dos envolvidos na compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), pela Petrobras - que, segundo o tribunal, acarretou prejuízo de US$ 580 milhões à estatal. Ainda cabe recurso à decisão.

Veja Também

Comentários