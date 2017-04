Partidos políticos têm até segunda-feira para enviar lista atualizada ao TRE

Os partidos políticos têm até a próxima segunda-feira, dia 17 de abril, para enviar ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a lista atualizada de seu respectivos filiados.

De acordo com dados do TRE, 35 partidos políticos têm registro no Tribunal Superior Eleitoral. Todos os anos, de acordo com a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), as legendas têm até a segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano para fazer a atualização.

A lei determina que as listas devem ser enviadas aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, com a relação dos nomes de todos os seus filiados. Além disso, devem conter a data de filiação e o número dos títulos e das seções eleitorais em que os filiados estiverem inscritos.

