Partidos de oposição preparam pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara

Depois do pedido feito pela Rede, partidos de oposição preparam e devem protocolar ainda nesta terça-feira, 5, um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Conselho de Ética da Câmara.

Deputados do PT, PCdoB, PSOL e PDT estão reunidos neste momento para finalizar o pedido. Além da fala do filho do presidente sobre o AI-5, os parlamentares também devem citar o discurso que o deputado fez semana passada no plenário da Casa.

Na terça-feira, 29, ele disse no plenário que caso protestos como os que acontecem no Chile cheguem ao Brasil, os manifestantes teriam de "se ver com a polícia". Numa eventual radicalização, segundo o deputado, "a gente vai ver a história se repetir", sem mencionar a que fato histórico se refere.

Dois dias depois, na quinta-feira, 31, foi divulgada uma entrevista à jornalista Leda Nagle na qual Eduardo defende medidas drásticas - como "um novo AI-5" - para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente.

Nesta segunda-feira, 4, a Rede protocolou um pedido de cassação do mandato de Eduardo no Conselho de Ética da Câmara.