Partidos aguardam eleição da Mesa Diretora da Câmara para definir líderes

A movimentação em torno da eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados também interferiu na definição das lideranças das bancadas partidárias das legendas da Casa. Apesar de a maioria das lideranças já ter sido escolhida, alguns partidos aguardam o desfecho da eleição para escolher quem liderará a bancada em 2017.

O DEM, que atualmente tem como líder o deputado Pauderney Avelino (AM), e o PR, de Aelton Freitas (MG), ainda não definiram os novos ocupantes dos cargos. O DEM transferiu a decisão que seria tomada amanhã (2) para a próxima terça-feira (7). Disputam o cargo os deputados Jorge Tadeu Mudalen (SP) e Efraim Filho (PB). Já o PR tende a manter Aelton Freitas na liderança.

O PP também deverá definir até depois da eleição para a Mesa Diretora da Câmara se o atual líder, Aguinaldo Ribeiro (PB), será reconduzido ao cargo ou se o partido terá um novo nome na função este ano.

A liderança tucana passou a ser ocupada pelo deputado Ricardo Tripoli (SP) a partir de hoje (1º), no lugar de Antonio Imbassahy (PSDB-BA). O PMDB, partido com o maior número de deputados, reconduziu o atual líder Baleia Rossi (SP) para o cargo.

O PTB tem como atual líder Jovair Arantes (GO), que disputa o cargo de presidente da Casa. O parlamentar deverá ser reconduzido caso perca a eleição.

A oposição também já definiu as lideranças. O PT já havia escolhido, no final do ano passado, o deputado Carlos Zaratini (SP) para ocupar a liderança. O PDT, com Weverton Rocha (MA), e o PCdoB, com Daniel Almeida (BA), reconduziram suas lideranças ao cargo. O PSOL, em reunião realizada na tarde dessa terça-feira (31), definiu o deputado Glauber Braga (RJ) como novo líder em substituição a Ivan Valente (SP).

O PSD tem como novo líder Marcos Montes (MG), que substituiu Rogério Rosso (DF). Tereza Cristina é a atual líder do PSB. Ontem (31), a deputada venceu por 22 votos, o líder interino do partido na Casa, Tadeu Alencar (PE), que teve 14 votos.

Já o PP terá em 2017 o deputado Arnaldo Jordy (PA) como líder. No PRB, a vaga ficou com Cleber Verde (MA). Genecias Noronha (SD-CE), Alexandre Baldy (PTN-GO), Diego Garcia (PHS-PR), Evandro Gussi (PV-SP), Ronaldo Fonseca (Pros-DF) são os líderes das respectivas legendas.

Cabe ao líder orientar o partido ou bloco durante as votações; falar por sua bancada no período destinado às comunicações das lideranças; participar do colégio de líderes, órgão responsável por decidir, junto com o presidente da Casa, sobre as matérias que serão levadas a votação e indicar deputados para compor comissões; entre outras atribuições.

