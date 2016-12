Partido Solidariedade de Mato Grosso do Sul assume vaga no Legislativo Estadual

O ex-vereador, presidente municipal e 2º vice-presidente do partido Solidariedade no Estado, foi empossado na manhã desta quarta-feira (21), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul / Divulgação/Assessoria

O suplente de deputado estadual, Herculano Borges (SD), é o mais novo parlamentar sul-mato-grossense a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, após vitória de Ângelo Guerreiro (PSDB) nas eleições de 2016 para prefeitura de Três Lagoas.

O ex-vereador, presidente municipal e 2º vice-presidente do partido Solidariedade no Estado, foi empossado na manhã desta quarta-feira (21), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como deputado estadual, Herculano afirmou que irá atuar na defesa da agricultura familiar, da juventude e do esporte. “Meu gabinete estará aberto para os movimentos sociais. Vamos dialogar com todos os seguimentos e estamos prontos para debater e defender os direitos da população sul-mato-grossense”.

O parlamentar possui experiência no legislativo municipal. Em 2008, foi eleito pela primeira vez vereador de Campo Grande, com 4.078 votos. Foi reeleito em 2012, com 6.194 votos. No ano seguinte (2013) assumiu o comando da Secretaria de Estado de Juventude. Nas eleições de 2014, Herculano recebeu 16.813 votos, e ficou como suplente pela coligação “Novo Tempo” (PSDB/DEM/PSD/SD/PPS/PMN).

Herculano nasceu em Campo Grande, está com 42 anos, é casado e tem dois filhos. Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), possui especialização em Treinamento Desportivo e Teoterapia. Foi diretor do colégio CBA/ABC e técnico da seleção de futsal do Estado.

