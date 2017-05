Partido Novo diz que filiado não assumiu cargo no Esporte

O Partido Novo afirmou que o candidato a vereador do Rio derrotado Luciano Felipe de Carvalho Rodrigues, filiado à legenda, não assumiu cargo na Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo), órgão ligado ao Ministério do Esporte.

O jornal O Estado de S. Paulo mostrou nesta quinta-feira, 4, que nomes do PMDB do Rio, ligados ao ministro do Esporte, Leonardo Picciani, foram indicados para o órgão. As nomeações, entre elas a de Rodrigues, foram publicadas no Diário Oficial da União de 18 de abril.

Segundo a assessoria do Novo, porém, Rodrigues foi convidado para integrar a autarquia, mas, em 18 de abril, recusou o convite "por razões particulares". "Luciano jamais assumiu tal cargo nem nenhuma outra função no ministério", disse.

O Ministério do Esporte afirmou que os nomeados "têm currículos compatíveis" com as funções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

