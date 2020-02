Partido dos Trabalhadores se organiza para disputar prefeituras em MS

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, apresentou na manhã desta sábado, em entrevista coletiva, os planos do PT para 2020 - Foto: Divulgação

O Partido dos Trabalhadores prepara candidaturas às principais prefeituras do Mato Grosso do Sul e na Capital o deputado estadual Pedro Kemp parte para disputa contra o atual prefeito Marquinhos Trad.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, apresentou na manhã desta sábado, em entrevista coletiva, os planos do PT para 2020. Ela lembrou que 80% dos municípios em MS já tiveram prefeituras petistas.

“Saímos vivos depois do bombardeio que sofremos durante os anos que o PT esteve na presidência da República. É um partido que nasceu da sociedade, não viemos de movimentos em cartórios, foi direto da população”, afirma.

O PT tem candidaturas mapeadas em, pelo menos, 16 municípios do Estado. Além de Pedro Kemp em Campo Grande, Corumbá com o ex-vereador Machado; Três Lagoas com Lucilene Maria; Nova Andradina com Luiz Tadau; Rio Verde com a vice-prefeita Dinalva e outros que ainda passam por articulações.

O pré-candidato Kemp pretende levar a discussão para os bairros e a periferia da Capital. “Temos um cartão postal no Centro da Capital, porém é diferente quando se vai aos bairros. Falta de iluminação pública, segurança, sem políticas voltadas ao cidadão. Vamos construir essa conversa para incluirmos no programa de governo”, avalia.

O Partido pretende se reorganizar e voltar a ter influência como principal partido da ala progressista na política brasileira. A situação econômica deve ser o mote destas discussões, segundo Gleisi.

“Falaram que quando tirassem a Dilma, tudo ia melhorar. Não melhorou. Falaram que era preciso fazer reformas, fizeram do trabalho, tiraram direitos dos trabalhadores, fizeram reforma da previdência, mais direitos e não melhorou. E a economia não vai, empregos formais, fome. Não era só tirar a Dilma?”, pondera, avaliando que expor este cenário à população dará motivos para a reavaliação do atual cenário político.