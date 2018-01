Participações de Temer no SBT irão ao ar no domingo e na segunda

A emissora destaca ainda que é tradição o empresário Silvio Santos receber lideranças politicas "para explicar ao povo brasileiro projetos e ações que são considerados importantes para a vida da população" - Foto: JL Política

As participações do presidente Michel Temer em programas do SBT irão ao ar no próximo domingo e na segunda-feira. No dia 28, a partir das 20 horas, Temer participará do Programa Silvio Santos. Já na segunda-feira, é a vez do programa do Ratinho, que começa a partir das 22h45. As duas entrevistas foram gravadas em São Paulo no último dia 18.

Temer intensificou a agenda de entrevistas e inclui a participação em programas populares com a estratégia de tentar diminuir a resistência da população em torno da reforma da previdência.

De acordo com informações divulgadas pelo SBT, no programa do Ratinho, Temer participou do quadro "Dois Dedos de Prosa" sobre a reforma da previdência. O presidente também gravou respostas a perguntas feitas por telespectadores.

A emissora destaca ainda que é tradição o empresário Silvio Santos receber lideranças politicas "para explicar ao povo brasileiro projetos e ações que são considerados importantes para a vida da população". O dono do SBT recebeu, por exemplo, em 1994, Fernando Henrique Cardoso, na condição de ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e, em 1990, a então ministra da Fazenda de Fernando Collor de Mello, Zélia Cardoso de Mello.